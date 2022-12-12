- Никита Мартьянов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1755
Дата смерти02.06.1822 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755
Отец: - Мартьян Иовлев
Мать: - Фиона Кузьмина
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Сын: - Яким Никитин
Мать ребёнка: - Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Сын: - Федот Никитин
Мать ребёнка: - Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Сын: - Трофим Никитин
Мать ребёнка: - Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Сын: - Егор Никитин
Мать ребёнка: - Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Сын: - Андрей Никитин
Мать ребёнка: - Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Сын: - Михаил Никитин
Мать ребёнка: - Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Дочь: - Прасковья Никитина
Мать ребёнка: - Мария Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Мария Яковлева
Смерть
02.06.1822 ст.