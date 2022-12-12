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- Никита Мартьянов

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Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1755

Дата смерти

02.06.1822 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1732 г.р.

Мать

Вычислено 1735 г.р.

Жена

Вычислено 1756 г.р.

Дети

Вычислено 1773 г.р.
Вычислено 1779 г.р.
Вычислено 1781 г.р.
Вычислено 1783 г.р.
Вычислено 1789 г.р.
Вычислено 1791 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755

Отец: - Мартьян Иовлев

Мать: - Фиона Кузьмина

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Сын: - Яким Никитин

Мать ребёнка: - Мария Яковлева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Сын: - Федот Никитин

Мать ребёнка: - Мария Яковлева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Сын: - Трофим Никитин

Мать ребёнка: - Мария Яковлева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Сын: - Егор Никитин

Мать ребёнка: - Мария Яковлева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Сын: - Андрей Никитин

Мать ребёнка: - Мария Яковлева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: - Михаил Никитин

Мать ребёнка: - Мария Яковлева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Дочь: - Прасковья Никитина

Мать ребёнка: - Мария Яковлева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Мария Яковлева

Смерть
02.06.1822 ст.
Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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