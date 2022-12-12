- Мартьян Иовлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1755
Сын: - Никита Мартьянов
Мать ребёнка: - Фиона Кузьмина
Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Фиона Кузьмина
Смерть
Неизвестно