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- Мартьян Иовлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1735 г.р.

Дети

Вычислено 1755 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1755

Сын: - Никита Мартьянов

Мать ребёнка: - Фиона Кузьмина

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Фиона Кузьмина

Смерть
Неизвестно
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