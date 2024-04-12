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- Яким Никитин

Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.09.1771 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

Вычислено 1756 г.р.

Жена

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Вычислено 1791 г.р.
1794 г.р.
Вычислено 1794 г.р.
1799 г.р.
Вычислено 1802 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1771 ст.

Отец: - Никита Мартьянов

Мать: - Мария Яковлева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: - Максим Якимов

Мать ребёнка: - Ирина Иванова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1794 ст.

Дочь: - Матрена Якимова

Мать ребёнка: - Ирина Иванова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Дочь: - Агриппина Якимова

Мать ребёнка: - Ирина Иванова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1799 ст.

Сын: - Фома Якимов

Мать ребёнка: - Ирина Иванова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: - Федот Якимов

Мать ребёнка: - Ирина Иванова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В Исп.вед 1822г. записан как Филипп и в МК за 1822г. в браке записан как Филипп.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно
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