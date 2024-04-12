- Яким Никитин
Место рождения
Дата рождения09.09.1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1771 ст.
Отец: - Никита Мартьянов
Мать: - Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Сын: - Максим Якимов
Мать ребёнка: - Ирина Иванова
Рождение ребёнка
27.03.1794 ст.
Дочь: - Матрена Якимова
Мать ребёнка: - Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Дочь: - Агриппина Якимова
Мать ребёнка: - Ирина Иванова
Рождение ребёнка
06.10.1799 ст.
Сын: - Фома Якимов
Мать ребёнка: - Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: - Федот Якимов
Мать ребёнка: - Ирина Иванова
В Исп.вед 1822г. записан как Филипп и в МК за 1822г. в браке записан как Филипп.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно