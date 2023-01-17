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- Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1773 г.р.

Дети

Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1794 г.р.
Вычислено 1796 г.р.
Вычислено 1800 г.р.
Вычислено 1802 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: - Максим Якимов

Отец ребёнка: - Яким Никитин

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Дочь: - Агриппина Якимова

Отец ребёнка: - Яким Никитин

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: - Матрена Якимова

Отец ребёнка: - Яким Никитин

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: - Фома Якимов

Отец ребёнка: - Яким Никитин

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: - Федот Якимов

Отец ребёнка: - Яким Никитин

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В Исп.вед 1822г. записан как Филипп и в МК за 1822г. в браке записан как Филипп.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Яким Никитин

Смерть
Неизвестно
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