- Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Сын: - Максим Якимов
Отец ребёнка: - Яким Никитин
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Дочь: - Агриппина Якимова
Отец ребёнка: - Яким Никитин
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: - Матрена Якимова
Отец ребёнка: - Яким Никитин
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Сын: - Фома Якимов
Отец ребёнка: - Яким Никитин
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: - Федот Якимов
Отец ребёнка: - Яким Никитин
В Исп.вед 1822г. записан как Филипп и в МК за 1822г. в браке записан как Филипп.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Яким Никитин
Смерть
Неизвестно