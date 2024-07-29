Мартьянов Максим Якимов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смерти16.02.1824 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1790
ИВ_1803 12лет
Бракосочетание
До ?.03.1809
Жена: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
20.12.1809
Сын: Федор Максимов
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
восприемн. шурин Иван Тимофеев (брат матери)
Рождение ребёнка
04.05.1812 ст.
Дочь: - Ирина Максимова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
восприемн. кр-кая жена Агрофена Якимова
Рождение ребёнка
21.11.1814 ст.
Дочь: - Екатерина Максимова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
восприемн. тетка его Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
21.11.1814 ст.
Сын: - Петр Максимов
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
восприемн. Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
03.04.1817 ст.
Дочь: - Агафья Максимова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
восприемн. Василия Семенова жена Агриппина Якимова
Рождение ребёнка
10.11.1818 ст.
Сын: Мартьянов Григорий Максимов
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
восприемн. Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
02.10.1822 ст.
Дочь: (Мартьянова) Пелагея Максимова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
восприемн. Степана Емельянова жена Матрена Якимова
Смерть
16.02.1824 ст.
35 лет от горячки