Мартьянов Максим Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартьянов Максим Якимов

Мартьянов Максим Якимов

Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

16.02.1824 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: Мартьянов Яким Никитин

Мать: (Головушкина) Ирина Иванова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ИВ_1803 12лет
Бракосочетание
До ?.03.1809

Жена: Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
20.12.1809

Сын: Федор Максимов

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. шурин Иван Тимофеев (брат матери)
Рождение ребёнка
04.05.1812 ст.

Дочь: - Ирина Максимова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. кр-кая жена Агрофена Якимова
Рождение ребёнка
21.11.1814 ст.

Дочь: - Екатерина Максимова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. тетка его Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
21.11.1814 ст.

Сын: - Петр Максимов

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
03.04.1817 ст.

Дочь: - Агафья Максимова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Василия Семенова жена Агриппина Якимова
Рождение ребёнка
10.11.1818 ст.

Сын: Мартьянов Григорий Максимов

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
02.10.1822 ст.

Дочь: (Мартьянова) Пелагея Максимова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Степана Емельянова жена Матрена Якимова
Смерть
16.02.1824 ст.
Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
35 лет от горячки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.