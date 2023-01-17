- Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Анна Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1812 ст.

Дочь: - Ирина Максимова

Отец ребёнка: - Максим Якимов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
По Исповедной росписи 1822г. ее год рождения 1822-8=1814
Рождение ребёнка
10.11.1818 ст.

Сын: - Григорий Максимов

Отец ребёнка: - Максим Якимов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: - Пелагея Максимова

Отец ребёнка: - Максим Якимов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Максим Якимов

Смерть
Неизвестно
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