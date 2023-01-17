- Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1812 ст.
Дочь: - Ирина Максимова
Отец ребёнка: - Максим Якимов
По Исповедной росписи 1822г. ее год рождения 1822-8=1814
Рождение ребёнка
10.11.1818 ст.
Сын: - Григорий Максимов
Отец ребёнка: - Максим Якимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: - Пелагея Максимова
Отец ребёнка: - Максим Якимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Максим Якимов
Смерть
Неизвестно