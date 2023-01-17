- Егор Никитин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783
Отец: - Никита Мартьянов
Мать: - Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: - Мария Егорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Сын: - Григорий Егоров
Мать ребёнка: - Матрена Тарасова
Рождение ребёнка
04.08.1818 ст.
Дочь: - Васса Егорова
Мать ребёнка: не указана
Воспреемн. Вдова Матрена Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Татьяна Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Матрена Тарасова
Смерть
Неизвестно