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- Егор Никитин

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Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1755 г.р.

Мать

Вычислено 1756 г.р.

Жена

Вычислено 1783 г.р.
Вычислено 1800 г.р.

Дети

Вычислено 1805 г.р.
Вычислено 1815 г.р.
1818 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783

Отец: - Никита Мартьянов

Мать: - Мария Яковлева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: - Мария Егорова

Мать ребёнка: не указана

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: - Григорий Егоров

Мать ребёнка: - Матрена Тарасова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1818 ст.

Дочь: - Васса Егорова

Мать ребёнка: не указана

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемн. Вдова Матрена Якимова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Татьяна Спиридонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Матрена Тарасова

Смерть
Неизвестно
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