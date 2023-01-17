- Матрена Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Матрена Тарасова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1783 г.р.

Дети

Вычислено 1815 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: - Григорий Егоров

Отец ребёнка: - Егор Никитин

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Егор Никитин

Смерть
Неизвестно
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