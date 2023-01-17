- Матрена Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Сын: - Григорий Егоров
Отец ребёнка: - Егор Никитин
Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Егор Никитин
Смерть
Неизвестно