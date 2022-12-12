Коцкий Григорий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1841
Сын: Коцкий Анисим Григорьевич
Мать ребёнка: Коцкая Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Коцкий Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Коцкая Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Коцкая Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Коцкая Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Коцкая Зиновия Григорьевна
Мать ребёнка: Коцкая Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Коцкая Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Коцкая Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Коцкая Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коцкая Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно