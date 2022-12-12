Коцкий Григорий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоцкий Григорий Емельянович

Коцкий Григорий Емельянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Коцкий Емельян Артемович

Мать: Коцкая Акилина Степановна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Коцкий Анисим Григорьевич

Мать ребёнка: Коцкая Авдотья Ивановна

Залиман, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Коцкий Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Коцкая Авдотья Ивановна

Залиман, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Коцкая Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Коцкая Авдотья Ивановна

Залиман, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Коцкая Зиновия Григорьевна

Мать ребёнка: Коцкая Авдотья Ивановна

Залиман, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Коцкий Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Коцкая Авдотья Ивановна

Залиман, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Коцкая Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Коцкая Авдотья Ивановна

Залиман, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коцкая Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Залиман, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close