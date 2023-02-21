Коцкая Акилина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Коцкий Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Коцкий Емельян Артемович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Коцкий Емельян Артемович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Коцкий Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Коцкий Емельян Артемович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно