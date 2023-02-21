Коцкая Акилина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоцкая Акилина Степановна

Коцкая Акилина Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Коцкий Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Коцкий Емельян Артемович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Коцкий Федор Емельянович

Отец ребёнка: Коцкий Емельян Артемович

Залиман, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Коцкий Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Коцкий Емельян Артемович

Залиман, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коцкий Емельян Артемович

Смерть
Неизвестно
Залиман, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close