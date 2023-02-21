Коцкая Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коцкая Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Коцкий Анисим Григорьевич

Отец ребёнка: Коцкий Григорий Емельянович

Залиман, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Коцкий Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Коцкий Григорий Емельянович

Залиман, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Коцкая Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Коцкий Григорий Емельянович

Залиман, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Коцкая Зиновия Григорьевна

Отец ребёнка: Коцкий Григорий Емельянович

Залиман, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Коцкий Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Коцкий Григорий Емельянович

Залиман, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Коцкая Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Коцкий Григорий Емельянович

Залиман, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коцкий Григорий Емельянович

Смерть
Неизвестно
Залиман, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
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