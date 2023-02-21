Коцкая Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Коцкий Анисим Григорьевич
Отец ребёнка: Коцкий Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Коцкий Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Коцкий Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Коцкая Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Коцкий Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Коцкая Зиновия Григорьевна
Отец ребёнка: Коцкий Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Коцкий Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Коцкая Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Коцкий Григорий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно