Коцкий Емельян Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Коцкий Григорий Емельянович
Мать ребёнка: Коцкая Акилина Степановна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Коцкая Акилина Степановна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Коцкий Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Коцкая Акилина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно