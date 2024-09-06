Мигунов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигунов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мигунова Августа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина (Мигунова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Мигунова Августа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мигунова Августа

Рождение ребёнка
24.08.1936

Дочь: Шаранова (Мигунова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Мигунова Августа

Рождение ребёнка
1942

Сын: Мигунов Николай Иванович

Мать ребёнка: Мигунова Августа

Смерть
Неизвестно

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