Мигунов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мигунова Августа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина (Мигунова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Мигунова Августа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мигунова Августа
Рождение ребёнка
24.08.1936
Дочь: Шаранова (Мигунова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Мигунова Августа
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: Мигунова Августа
Смерть
Неизвестно