Шаранова (Мигунова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаранова (Мигунова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1936

Дата смерти

15.09.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1891 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1936

Отец: Мигунов Иван

Мать: Мигунова Августа

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаранов Петр Павлович

Рождение ребёнка
07.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаранов Петр Павлович

Рождение ребёнка
31.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаранов Петр Павлович

Смерть
15.09.2005

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