Шаранова (Мигунова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1936
Дата смерти15.09.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1936
Отец: Мигунов Иван
Мать: Мигунова Августа
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаранов Петр Павлович
Рождение ребёнка
31.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаранов Петр Павлович
Смерть
15.09.2005