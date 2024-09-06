Мигунова Августа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мигунов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мигунов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина (Мигунова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Мигунов Иван
Рождение ребёнка
24.08.1936
Дочь: Шаранова (Мигунова) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Мигунов Иван
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Мигунов Иван
Смерть
1979