Мигунова Августа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМигунова Августа

Мигунова Августа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мигунов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мигунов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина (Мигунова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Мигунов Иван

Рождение ребёнка
24.08.1936

Дочь: Шаранова (Мигунова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Мигунов Иван

Рождение ребёнка
1942

Сын: Мигунов Николай Иванович

Отец ребёнка: Мигунов Иван

Смерть
1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.