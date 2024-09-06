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Шаранов Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1932

Дата смерти

18.12.1979

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1932

Отец: Шаранов Павел Фёдорович

Мать: Шаранова (Горохова) Елена Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаранова (Мигунова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаранова (Мигунова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
31.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаранова (Мигунова) Елизавета Ивановна

Смерть
18.12.1979

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