Шаранов Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1932
Дата смерти18.12.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1932
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаранова (Мигунова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
31.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаранова (Мигунова) Елизавета Ивановна
Смерть
18.12.1979