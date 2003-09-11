Калинина (Мигунова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мигунов Иван
Мать: Мигунова Августа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Василий
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1962
Смерть
11.09.2003