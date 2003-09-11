Калинина (Мигунова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Мигунова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.09.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

1891 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мигунов Иван

Мать: Мигунова Августа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Василий

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Василий

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Василий

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Василий

Смерть
11.09.2003

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