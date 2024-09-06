Мигунов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигунов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

1891 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Мигунов Иван

Мать: Мигунова Августа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1997

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