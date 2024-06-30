Софронова (Филиппова) Васса (Василиса) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофронова (Филиппова) Васса (Василиса) Федоровна

Софронова (Филиппова) Васса (Василиса) Федоровна

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Филиппов Федор Алексеевич

Мать: Филиппова (Дементиева) Васса Андреевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
10.04.1874

Муж: Софронов Иван Андреевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1876

Дочь: Ананьина (Софронова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Софронов Иван Андреевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1880

Сын: Софронов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Софронов Иван Андреевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.