Софронова (Филиппова) Васса (Василиса) Федоровна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
10.04.1874
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1876
Дочь: Ананьина (Софронова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Софронов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
10.07.1880
Сын: Софронов Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Софронов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно