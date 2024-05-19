Софронов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Военная служба
Неизвестно
отставной военный [батальонный солдат]
Бракосочетание
10.04.1874
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1876
Дочь: Ананьина (Софронова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Софронова (Филиппова) Васса (Василиса) Федоровна
Рождение ребёнка
10.07.1880
Сын: Софронов Леонтий Иванович
Мать ребёнка: Софронова (Филиппова) Васса (Василиса) Федоровна
Смерть
Неизвестно