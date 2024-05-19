Софронов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофронов Иван Андреевич

Софронов Иван Андреевич

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Софронов Андрей Иванович

Мать: Софронова (Титова) Анна Петровна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Военная служба
Неизвестно
отставной военный [батальонный солдат]
Бракосочетание
10.04.1874

Жена: Софронова (Филиппова) Васса (Василиса) Федоровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1876

Дочь: Ананьина (Софронова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Софронова (Филиппова) Васса (Василиса) Федоровна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1880

Сын: Софронов Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Софронова (Филиппова) Васса (Василиса) Федоровна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.