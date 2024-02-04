Софронова (Титова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Титов Петр Петрович
Мать: Титова Анна Евсеевна
Бракосочетание
Между 1849 и 1859
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Софронова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Софронов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Софронов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Софронов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Софронов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Софронов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Софронов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Софронов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно