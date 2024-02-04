Софронова (Титова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронова (Титова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Титов Петр Петрович

Мать: Титова Анна Евсеевна

Бракосочетание
Между 1849 и 1859

Муж: Софронов Андрей Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Софронова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Софронов Андрей Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Софронов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Софронов Андрей Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Софронов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Софронов Андрей Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Софронов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Софронов Андрей Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Софронов Сидор Андреевич

Отец ребёнка: Софронов Андрей Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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