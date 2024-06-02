Дмитриева (Софронова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Софронова) Екатерина Андреевна

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

24.11.1851

Дата смерти

20.01.1894

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1851

Отец: Софронов Андрей Иванович

Мать: Софронова (Титова) Анна Петровна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
18.01.1871

Муж: Дмитриев Иван Козмин (Кузьмич)

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1875

Сын: Дмитриев Иван Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Козмин (Кузьмич)

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1877

Сын: Дмитриев Василий Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Козмин (Кузьмич)

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1879
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1879

Сын: Дмитриев Федор Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Козмин (Кузьмич)

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1881

Сын: Дмитриев Исидор (Сидор) Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Козмин (Кузьмич)

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1883

Дочь: Яковлева (Дмитриева) Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Козмин (Кузьмич)

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1887

Дочь: Дмитриева Евпраксия Ивановна

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Козмин (Кузьмич)

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1891

Дочь: Игнатьева (Дмитриева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Козмин (Кузьмич)

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
20.01.1894
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от горячки

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