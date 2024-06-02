Дмитриева (Софронова) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1851
Дата смерти20.01.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1851
Бракосочетание
18.01.1871
Рождение ребёнка
20.08.1875
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Козмин (Кузьмич)
Рождение ребёнка
01.08.1877
Сын: Дмитриев Василий Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Козмин (Кузьмич)
Место жительства
1879
Рождение ребёнка
21.05.1879
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Козмин (Кузьмич)
Рождение ребёнка
1881
Сын: Дмитриев Исидор (Сидор) Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Козмин (Кузьмич)
Рождение ребёнка
21.07.1883
Дочь: Яковлева (Дмитриева) Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Козмин (Кузьмич)
Рождение ребёнка
26.09.1887
Дочь: Дмитриева Евпраксия Ивановна
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Козмин (Кузьмич)
Рождение ребёнка
14.03.1891
Дочь: Игнатьева (Дмитриева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Козмин (Кузьмич)
Смерть
20.01.1894
от горячки