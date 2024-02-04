Титова Анна Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Анна Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Софронова Анна Петровна

Отец ребёнка: Титов Петр Петрович

Место жительства
1868
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Петр Петрович

Смерть
Неизвестно
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