Софронов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофронов Михаил Андреевич

Софронов Михаил Андреевич

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Софронов Андрей Иванович

Мать: Софронова (Титова) Анна Петровна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
28.01.1873

Жена: Софронова (Костина) Акилина Семеновна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1876

Сын: Софронов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Софронова (Костина) Акилина Семеновна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1878

Дочь: Трофимова (Софронова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Софронова (Костина) Акилина Семеновна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1881

Сын: Софронов Макарий Михайлович

Мать ребёнка: Софронова (Костина) Акилина Семеновна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1882

Дочь: Софронова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Софронова (Костина) Акилина Семеновна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1884

Сын: Софронов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Софронова (Костина) Акилина Семеновна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1888

Дочь: Софронова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Софронова (Костина) Акилина Семеновна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1890

Сын: Софронов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Софронова (Костина) Акилина Семеновна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1893

Дочь: Софронова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Софронова (Костина) Акилина Семеновна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.