Софронов Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
28.01.1873
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1876
Сын: Софронов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Софронова (Костина) Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
04.08.1878
Дочь: Трофимова (Софронова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Софронова (Костина) Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
?.01.1881
Сын: Софронов Макарий Михайлович
Мать ребёнка: Софронова (Костина) Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
24.11.1882
Дочь: Софронова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Софронова (Костина) Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
26.09.1884
Мать ребёнка: Софронова (Костина) Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
12.01.1888
Дочь: Софронова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Софронова (Костина) Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
29.06.1890
Мать ребёнка: Софронова (Костина) Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
21.06.1893
Дочь: Софронова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Софронова (Костина) Акилина Семеновна
Смерть
Неизвестно