Филиппова (Дементиева) Васса Андреевна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Софронова (Филиппова) Васса (Василиса) Федоровна
Отец ребёнка: Филиппов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Филиппова Наталия Федоровна
Отец ребёнка: Филиппов Федор Алексеевич
Смерть
Неизвестно