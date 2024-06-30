Филиппова (Дементиева) Васса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова (Дементиева) Васса Андреевна

Филиппова (Дементиева) Васса Андреевна

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Дементиев Андрей Егорович

Мать: Дементиева Анна Алексеевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Софронова (Филиппова) Васса (Василиса) Федоровна

Отец ребёнка: Филиппов Федор Алексеевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Филиппова Наталия Федоровна

Отец ребёнка: Филиппов Федор Алексеевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.