Филиппов Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти12.11.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Софронова (Филиппова) Васса (Василиса) Федоровна
Мать ребёнка: Филиппова (Дементиева) Васса Андреевна
Бракосочетание
27.01.1852
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Филиппова Наталия Федоровна
Мать ребёнка: Филиппова (Дементиева) Васса Андреевна
Смерть
12.11.1886
от паралича