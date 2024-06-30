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Филиппов Федор Алексеевич

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1819

Дата смерти

12.11.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Филиппов Алексей Семенович

Мать: Филиппова Юстина Филипповна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова (Дементиева) Васса Андреевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Софронова (Филиппова) Васса (Василиса) Федоровна

Мать ребёнка: Филиппова (Дементиева) Васса Андреевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
27.01.1852

Жена: Филиппова (Федосеева) Федосья Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Филиппова Наталия Федоровна

Мать ребёнка: Филиппова (Дементиева) Васса Андреевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
12.11.1886
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от паралича

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