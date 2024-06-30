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Филиппов Алексей Семенович

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Юстина Филипповна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Гундурева (Филиппова) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Филиппова Юстина Филипповна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Филиппов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Филиппова Юстина Филипповна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1825

Сын: Филиппов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Филиппова Юстина Филипповна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Филиппов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Филиппова Юстина Филипповна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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