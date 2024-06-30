Филиппов Алексей Семенович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Гундурева (Филиппова) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Филиппова Юстина Филипповна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Филиппов Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Филиппова Юстина Филипповна
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1825
Сын: Филиппов Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Филиппова Юстина Филипповна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Филиппова Юстина Филипповна
Смерть
Неизвестно