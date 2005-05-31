Пальжок (Каралийская) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальжок (Каралийская) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Кулевча, Одеська область

Дата рождения

21.10.1918

Дата смерти

31.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
30.09.1939

Сын: Пальжок Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Пальжок Николай Дмитриевич

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
25.12.1941

Сын: Пальжок Николай Николаевич

Отец ребёнка: Пальжок Николай Дмитриевич

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
09.11.1945

Дочь: Димова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Пальжок Николай Дмитриевич

Кулевча, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальжок Николай Дмитриевич

Смерть
31.05.2005
Кулевча, Одеська область
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