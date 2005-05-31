Пальжок (Каралийская) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1918
Дата смерти31.05.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1939
Сын: Пальжок Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Пальжок Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.12.1941
Сын: Пальжок Николай Николаевич
Отец ребёнка: Пальжок Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.11.1945
Дочь: Димова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Пальжок Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.2005