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Димова (Пальжок) Елена Николаевна

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Место рождения

Кулевча, Одеська область

Дата рождения

09.11.1945

Дата смерти

10.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1945

Отец: Пальжок Николай Дмитриевич

Мать: Пальжок Анна Дмитриевна

Кулевча, Одеська область
Бракосочетание
17.10.1963

Муж: Димов Иван Семенович

Татарбунары, Одеська область
Рождение ребёнка
15.09.1964

Сын: Димов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Димов Иван Семенович

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
02.03.1966

Дочь: Шардина Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Димов Иван Семенович

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
27.12.1970

Дочь: Маврина Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Димов Иван Семенович

Кулевча, Одеська область
Смерть
10.07.2021
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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