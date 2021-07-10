Димова (Пальжок) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1945
Дата смерти10.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1945
Бракосочетание
17.10.1963
Муж: Димов Иван Семенович
Татарбунары, Одеська область
Рождение ребёнка
15.09.1964
Отец ребёнка: Димов Иван Семенович
Рождение ребёнка
02.03.1966
Дочь: Шардина Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Димов Иван Семенович
Рождение ребёнка
27.12.1970
Дочь: Маврина Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Димов Иван Семенович
Смерть
10.07.2021
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан