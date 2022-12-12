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Пальжок Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Кулевча, Одеська область

Дата рождения

30.09.1939

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1939

Отец: Пальжок Николай Дмитриевич

Мать: Пальжок Анна Дмитриевна

Кулевча, Одеська область
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