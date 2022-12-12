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Пальжок Дмитрий Николаевич
Пальжок Дмитрий Николаевич
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Место рождения
Кулевча
, Одеська область
Дата рождения
30.09.1939
Пол
Мужской
Отец
Пальжок Николай Дмитриевич
1918 г.р.
Мать
Пальжок (Каралийская) Анна Дмитриевна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1939
Отец:
Пальжок Николай Дмитриевич
Мать:
Пальжок Анна Дмитриевна
Кулевча
, Одеська область
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