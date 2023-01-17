Пальжок Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1918
Дата смерти16.09.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1939
Сын: Пальжок Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Пальжок Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.12.1941
Сын: Пальжок Николай Николаевич
Мать ребёнка: Пальжок Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.11.1945
Дочь: Димова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Пальжок Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пальжок Анна Дмитриевна
Смерть
16.09.1981