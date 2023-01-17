Пальжок Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальжок Николай Дмитриевич

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Место рождения

Кулевча, Одеська область

Дата рождения

05.12.1918

Дата смерти

16.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
30.09.1939

Сын: Пальжок Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Пальжок Анна Дмитриевна

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
25.12.1941

Сын: Пальжок Николай Николаевич

Мать ребёнка: Пальжок Анна Дмитриевна

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
09.11.1945

Дочь: Димова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Пальжок Анна Дмитриевна

Кулевча, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пальжок Анна Дмитриевна

Смерть
16.09.1981
Кулевча, Одеська область
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