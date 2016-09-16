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Пальжок Николай Николаевич

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Место рождения

Кулевча, Одеська область

Дата рождения

25.12.1941

Дата смерти

16.09.2016

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1941

Отец: Пальжок Николай Дмитриевич

Мать: Пальжок Анна Дмитриевна

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
21.05.1966

Дочь: Пальжок Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Пальжок Мария Демьяновна

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
03.11.1967

Сын: Пальжок Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Пальжок Мария Демьяновна

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
08.01.1972

Сын: Пальжок Степан Николаевич

Мать ребёнка: Пальжок Мария Демьяновна

Кулевча, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пальжок Мария Демьяновна

Смерть
16.09.2016
Одесса, Одеська область
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