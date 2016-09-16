Пальжок Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1941
Дата смерти16.09.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1941
Рождение ребёнка
21.05.1966
Дочь: Пальжок Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Пальжок Мария Демьяновна
Рождение ребёнка
03.11.1967
Сын: Пальжок Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Пальжок Мария Демьяновна
Рождение ребёнка
08.01.1972
Сын: Пальжок Степан Николаевич
Мать ребёнка: Пальжок Мария Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пальжок Мария Демьяновна
Смерть
16.09.2016
Одесса, Одеська область