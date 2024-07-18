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Абсалямова Шафкиямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абсалямов Ирхужа Абсалямович

Рождение ребёнка
05.04.1932

Сын: Абсалямов Равиль Ирхужевич

Отец ребёнка: Абсалямов Ирхужа Абсалямович

Рождение ребёнка
17.09.1940

Сын: Абсалямов Харун Ирхужевич

Отец ребёнка: Абсалямов Ирхужа Абсалямович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Хайруллина (Абсалямова) Хадия Ирхужевна

Отец ребёнка: Абсалямов Ирхужа Абсалямович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Хайруллина (Абсалямова) Сажида Ирхужевна

Отец ребёнка: Абсалямов Ирхужа Абсалямович

Смерть
Неизвестно

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