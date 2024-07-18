Абсалямова Шафкиямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1932
Сын: Абсалямов Равиль Ирхужевич
Отец ребёнка: Абсалямов Ирхужа Абсалямович
Рождение ребёнка
17.09.1940
Сын: Абсалямов Харун Ирхужевич
Отец ребёнка: Абсалямов Ирхужа Абсалямович
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Хайруллина (Абсалямова) Хадия Ирхужевна
Отец ребёнка: Абсалямов Ирхужа Абсалямович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Хайруллина (Абсалямова) Сажида Ирхужевна
Отец ребёнка: Абсалямов Ирхужа Абсалямович
Смерть
Неизвестно