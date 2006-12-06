Абсалямов Равиль Ирхужевич
Место рожденияд.Ибрагимово Аминевская волость Шадринский уезд
Дата рождения05.04.1932
Дата смерти06.12.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1932
Отец: Абсалямов Ирхужа Абсалямович
Мать: Абсалямова Шафкиямал
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1954
Дочь: Назарова (Абсалямова) Сахия Равилевна
Мать ребёнка: Абсалямова Суфия Сафеевна
Рождение ребёнка
11.09.1957
Сын: Абсалямов Сафар Равилевич
Мать ребёнка: Абсалямова Суфия Сафеевна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Тазетдинова (Абслямова) Флюра Равилевна
Мать ребёнка: Абсалямова Суфия Сафеевна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Маркина (Абсалямова) Сакина Равилевна
Мать ребёнка: Абсалямова Суфия Сафеевна
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Абсалямова Минзаля Равилевна
Мать ребёнка: Абсалямова Суфия Сафеевна
Смерть
06.12.2006