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Абсалямов Равиль Ирхужевич

Место рождения

д.Ибрагимово Аминевская волость Шадринский уезд

Дата рождения

05.04.1932

Дата смерти

06.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1932

Отец: Абсалямов Ирхужа Абсалямович

Мать: Абсалямова Шафкиямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова Суфия Сафеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова Суфия Сафеевна

Рождение ребёнка
28.01.1954

Дочь: Назарова (Абсалямова) Сахия Равилевна

Мать ребёнка: Абсалямова Суфия Сафеевна

Рождение ребёнка
11.09.1957

Сын: Абсалямов Сафар Равилевич

Мать ребёнка: Абсалямова Суфия Сафеевна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Тазетдинова (Абслямова) Флюра Равилевна

Мать ребёнка: Абсалямова Суфия Сафеевна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Маркина (Абсалямова) Сакина Равилевна

Мать ребёнка: Абсалямова Суфия Сафеевна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Абсалямова Минзаля Равилевна

Мать ребёнка: Абсалямова Суфия Сафеевна

Смерть
06.12.2006

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