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Абсалямов Харун Ирхужевич

Место рождения

д.Ибрагимово Аминевская волость Шадринский уезд

Дата рождения

17.09.1940

Дата смерти

05.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1940

Отец: Абсалямов Ирхужа Абсалямович

Мать: Абсалямова Шафкиямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова Минсылу Динисламовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1961

Сын: Абсалямов Абдулгазис Харунович

Мать ребёнка: Абсалямова Минсылу Динисламовна

Рождение ребёнка
1965

Сын: Абсалямов Данис Харунович

Мать ребёнка: Абсалямова Минсылу Динисламовна

Рождение ребёнка
1966

Дочь: (Абсалямова) Зиля Харуновна

Мать ребёнка: Абсалямова Минсылу Динисламовна

Рождение ребёнка
05.09.1968

Сын: Абсалямов Варис Харунович

Мать ребёнка: Абсалямова Минсылу Динисламовна

Рождение ребёнка
03.12.1974

Сын: Абсалямов Мударис Харунович

Мать ребёнка: Абсалямова Минсылу Динисламовна

Смерть
05.02.2004

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