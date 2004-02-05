Абсалямов Харун Ирхужевич
Место рожденияд.Ибрагимово Аминевская волость Шадринский уезд
Дата рождения17.09.1940
Дата смерти05.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1940
Отец: Абсалямов Ирхужа Абсалямович
Мать: Абсалямова Шафкиямал
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1961
Сын: Абсалямов Абдулгазис Харунович
Мать ребёнка: Абсалямова Минсылу Динисламовна
Рождение ребёнка
1965
Сын: Абсалямов Данис Харунович
Мать ребёнка: Абсалямова Минсылу Динисламовна
Рождение ребёнка
1966
Дочь: (Абсалямова) Зиля Харуновна
Мать ребёнка: Абсалямова Минсылу Динисламовна
Рождение ребёнка
05.09.1968
Сын: Абсалямов Варис Харунович
Мать ребёнка: Абсалямова Минсылу Динисламовна
Рождение ребёнка
03.12.1974
Сын: Абсалямов Мударис Харунович
Мать ребёнка: Абсалямова Минсылу Динисламовна
Смерть
05.02.2004