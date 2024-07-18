Хайруллина (Абсалямова) Хадия Ирхужевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина (Абсалямова) Хадия Ирхужевна

Место рождения

д.Ибрагимово Аминевская волость Шадринский уезд

Дата рождения

1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Абсалямов Ирхужа Абсалямович

Мать: Абсалямова Шафкиямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габбасова (Хайруллина) Зульфия Абдрахимовна

Отец ребёнка: Хайруллин Абдрахим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайруллин Абдрахим

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Байрамгулова (Хайруллина) Гульфия Абдрахимовна

Отец ребёнка: Хайруллин Абдрахим

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Кунакбаева Люция Абдрахимовна

Отец ребёнка: Хайруллин Абдрахим

Рождение ребёнка
1965

Сын: Хайруллин Талгат Абдрахимович

Отец ребёнка: Хайруллин Абдрахим

Рождение ребёнка
15.04.1968

Сын: Хайруллин Ришат Абдрахимович

Отец ребёнка: Хайруллин Абдрахим

Рождение ребёнка
1972

Сын: Хайруллин Рифат Абдрахимович

Отец ребёнка: Хайруллин Абдрахим

Рождение ребёнка
25.03.1974

Дочь: Хайруллина Лидия Абдрахимовна

Отец ребёнка: Хайруллин Абдрахим

Смерть
Неизвестно

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