Хайруллина (Абсалямова) Хадия Ирхужевна
Место рожденияд.Ибрагимово Аминевская волость Шадринский уезд
Дата рождения1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: Абсалямов Ирхужа Абсалямович
Мать: Абсалямова Шафкиямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габбасова (Хайруллина) Зульфия Абдрахимовна
Отец ребёнка: Хайруллин Абдрахим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хайруллин Абдрахим
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Байрамгулова (Хайруллина) Гульфия Абдрахимовна
Отец ребёнка: Хайруллин Абдрахим
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Кунакбаева Люция Абдрахимовна
Отец ребёнка: Хайруллин Абдрахим
Рождение ребёнка
1965
Сын: Хайруллин Талгат Абдрахимович
Отец ребёнка: Хайруллин Абдрахим
Рождение ребёнка
15.04.1968
Сын: Хайруллин Ришат Абдрахимович
Отец ребёнка: Хайруллин Абдрахим
Рождение ребёнка
1972
Сын: Хайруллин Рифат Абдрахимович
Отец ребёнка: Хайруллин Абдрахим
Рождение ребёнка
25.03.1974
Дочь: Хайруллина Лидия Абдрахимовна
Отец ребёнка: Хайруллин Абдрахим
Смерть
Неизвестно