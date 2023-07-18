Чурагулова (Султангулова) Латифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чурагулов Юзюкей
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Чурагулов Юзюкей
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Чурагулова) Фатима
Отец ребёнка: Чурагулов Юзюкей
Рождение ребёнка
1816
Сын: Чурагулов Шамсутдин
Отец ребёнка: Чурагулов Юзюкей
Рождение ребёнка
1816
Сын: Чурагулов Сейфутдин
Отец ребёнка: Чурагулов Юзюкей
Рождение ребёнка
1820
Сын: Чурагулов Низамутдин
Отец ребёнка: Чурагулов Юзюкей
Рождение ребёнка
1824
Сын: Чурагулов Хисамутдин
Отец ребёнка: Чурагулов Юзюкей
Рождение ребёнка
1828
Сын: Чурагулов Гилязетдин
Отец ребёнка: Чурагулов Юзюкей
Рождение ребёнка
1831
Сын: Чурагулов Фахритдин
Отец ребёнка: Чурагулов Юзюкей
Смерть
1859