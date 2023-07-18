Чурагулова (Султангулова) Латифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурагулова (Султангулова) Латифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1859

Пол

Женский

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурагулов Юзюкей

Рождение ребёнка
1812

Сын: Чурагулов Сейфульмулюк

Отец ребёнка: Чурагулов Юзюкей

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Чурагулова) Фатима

Отец ребёнка: Чурагулов Юзюкей

Рождение ребёнка
1816

Сын: Чурагулов Шамсутдин

Отец ребёнка: Чурагулов Юзюкей

Рождение ребёнка
1816

Сын: Чурагулов Сейфутдин

Отец ребёнка: Чурагулов Юзюкей

Рождение ребёнка
1820

Сын: Чурагулов Низамутдин

Отец ребёнка: Чурагулов Юзюкей

Рождение ребёнка
1824

Сын: Чурагулов Хисамутдин

Отец ребёнка: Чурагулов Юзюкей

Рождение ребёнка
1828

Сын: Чурагулов Гилязетдин

Отец ребёнка: Чурагулов Юзюкей

Рождение ребёнка
1831

Сын: Чурагулов Фахритдин

Отец ребёнка: Чурагулов Юзюкей

Смерть
1859

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