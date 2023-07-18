Чурагулов Гилязетдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Чурагулов Юзюкей
Мать: Чурагулова Латифа
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Фахирниен
Мать ребёнка: Чурагулова Хайрани
Рождение ребёнка
1855
Сын: Чурагулов Шайхутдин
Мать ребёнка: Чурагулова Хайрани
Рождение ребёнка
1858
Сын: Чурагулов Гайса
Мать ребёнка: Чурагулова Хайрани
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурагулова Хайрани
Смерть
Неизвестно