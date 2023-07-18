Чурагулов Низамутдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Чурагулов Юзюкей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Чурагулов Зеяфутдин
Мать ребёнка: Чурагулова (Абдулхаликова) Фахрибану
Рождение ребёнка
1848
Сын: Чурагулов Шарафутдин
Мать ребёнка: Чурагулова (Абдулхаликова) Фахрибану
Рождение ребёнка
1852
Сын: Чурагулов Нигамутдин
Мать ребёнка: Чурагулова (Абдулхаликова) Фахрибану
Рождение ребёнка
1853
Сын: Назмиттинов Мухаметфаттих
Мать ребёнка: Чурагулова (Абдулхаликова) Фахрибану
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Чурагулова) Мавсуфа
Мать ребёнка: Чурагулова (Абдулхаликова) Фахрибану
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Чурагулова (Абдулхаликова) Фахрибану
Смерть
Неизвестно