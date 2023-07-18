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Чурагулов Низамутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Чурагулов Юзюкей

Мать: Чурагулова (Султангулова) Латифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурагулова (Абдулхаликова) Фахрибану

Рождение ребёнка
1846

Сын: Чурагулов Зеяфутдин

Мать ребёнка: Чурагулова (Абдулхаликова) Фахрибану

Рождение ребёнка
1848

Сын: Чурагулов Шарафутдин

Мать ребёнка: Чурагулова (Абдулхаликова) Фахрибану

Рождение ребёнка
1852

Сын: Чурагулов Нигамутдин

Мать ребёнка: Чурагулова (Абдулхаликова) Фахрибану

Рождение ребёнка
1853

Сын: Назмиттинов Мухаметфаттих

Мать ребёнка: Чурагулова (Абдулхаликова) Фахрибану

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Чурагулова) Мавсуфа

Мать ребёнка: Чурагулова (Абдулхаликова) Фахрибану

Рождение ребёнка
1862

Сын: Назмитдинов Ахмет-Набий

Мать ребёнка: Чурагулова (Абдулхаликова) Фахрибану

Смерть
Неизвестно

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