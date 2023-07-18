Назмиттинов Мухаметфаттих
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Чурагулов Низамутдин
Мать: Чурагулова Фахрибану
Рождение ребёнка
1884
Сын: Мухаметфатихов Мухаметхайдар
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1890
Сын: Назмиттинов ?
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1892
Сын: Назмиттинов ?
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно