Назмиттинов Мухаметфаттих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назмиттинов Мухаметфаттих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Чурагулов Низамутдин

Мать: Чурагулова Фахрибану

Рождение ребёнка
1884

Сын: Мухаметфатихов Мухаметхайдар

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1890

Сын: Назмиттинов ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1892

Сын: Назмиттинов ?

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно