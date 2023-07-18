Чурагулова (Абдулхаликова) Фахрибану
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чурагулов Низамутдин
Рождение ребёнка
1846
Сын: Чурагулов Зеяфутдин
Отец ребёнка: Чурагулов Низамутдин
Рождение ребёнка
1848
Сын: Чурагулов Шарафутдин
Отец ребёнка: Чурагулов Низамутдин
Рождение ребёнка
1852
Сын: Чурагулов Нигамутдин
Отец ребёнка: Чурагулов Низамутдин
Рождение ребёнка
1853
Сын: Назмиттинов Мухаметфаттих
Отец ребёнка: Чурагулов Низамутдин
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Чурагулова) Мавсуфа
Отец ребёнка: Чурагулов Низамутдин
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Чурагулов Низамутдин
Смерть
Неизвестно