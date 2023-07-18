Чурагулова (Абдулхаликова) Фахрибану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурагулова (Абдулхаликова) Фахрибану

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурагулов Низамутдин

Рождение ребёнка
1846

Сын: Чурагулов Зеяфутдин

Отец ребёнка: Чурагулов Низамутдин

Рождение ребёнка
1848

Сын: Чурагулов Шарафутдин

Отец ребёнка: Чурагулов Низамутдин

Рождение ребёнка
1852

Сын: Чурагулов Нигамутдин

Отец ребёнка: Чурагулов Низамутдин

Рождение ребёнка
1853

Сын: Назмиттинов Мухаметфаттих

Отец ребёнка: Чурагулов Низамутдин

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Чурагулова) Мавсуфа

Отец ребёнка: Чурагулов Низамутдин

Рождение ребёнка
1862

Сын: Назмитдинов Ахмет-Набий

Отец ребёнка: Чурагулов Низамутдин

Смерть
Неизвестно

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