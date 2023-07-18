Чурагулов Фахритдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Чурагулов Юзюкей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Чурагулова (Мухаметгалина) Махмуда
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Чурагулова) Миртутзида
Мать ребёнка: Чурагулова (Мухаметгалина) Махмуда
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Чурагулова (Мухаметгалина) Махмуда
Смерть
Неизвестно