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Чурагулов Фахритдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Чурагулов Юзюкей

Мать: Чурагулова (Султангулова) Латифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурагулова (Мухаметгалина) Махмуда

Рождение ребёнка
1855

Сын: Фахретдинов Ямалетдин

Мать ребёнка: Чурагулова (Мухаметгалина) Махмуда

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Чурагулова) Миртутзида

Мать ребёнка: Чурагулова (Мухаметгалина) Махмуда

Рождение ребёнка
1870

Сын: Фахретдинов Садретдин

Мать ребёнка: Чурагулова (Мухаметгалина) Махмуда

Смерть
Неизвестно

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