Чурагулова (Мухаметгалина) Махмуда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чурагулов Фахритдин
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Чурагулов Фахритдин
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Чурагулова) Миртутзида
Отец ребёнка: Чурагулов Фахритдин
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Чурагулов Фахритдин
Смерть
Неизвестно