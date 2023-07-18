Чурагулов Сейфульмулюк
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Чурагулов Юзюкей
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурагулова Гульгешаль
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Шамсубану
Мать ребёнка: Чурагулова Гульгешаль
Рождение ребёнка
1838
Сын: Чурагулов Асфандияр
Мать ребёнка: Чурагулова Гульгешаль
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шамсукамар
Мать ребёнка: Чурагулова Гульгешаль
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Бибисафа
Мать ребёнка: Чурагулова Гульгешаль
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Хабибзейлана
Мать ребёнка: Чурагулова Гульгешаль
Рождение ребёнка
1855
Сын: Чурагулов Хабибулла
Мать ребёнка: Чурагулова (Имсагилова) Бибиекшива
Смерть
Неизвестно