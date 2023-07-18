Чурагулов Сейфульмулюк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурагулов Сейфульмулюк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Чурагулов Юзюкей

Мать: Чурагулова (Султангулова) Латифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Тимирбулатова) Бибигайша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурагулова (Имсагилова) Бибиекшива

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурагулова Гульгешаль

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Шамсубану

Мать ребёнка: Чурагулова Гульгешаль

Рождение ребёнка
1838

Сын: Чурагулов Асфандияр

Мать ребёнка: Чурагулова Гульгешаль

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шамсукамар

Мать ребёнка: Чурагулова Гульгешаль

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бибисафа

Мать ребёнка: Чурагулова Гульгешаль

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Хабибзейлана

Мать ребёнка: Чурагулова Гульгешаль

Рождение ребёнка
1855

Сын: Чурагулов Хабибулла

Мать ребёнка: Чурагулова (Имсагилова) Бибиекшива

Смерть
Неизвестно

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