Чурагулова Гульгешаль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурагулова Гульгешаль

Чурагулова Гульгешаль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурагулов Сейфульмулюк

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Шамсубану

Отец ребёнка: Чурагулов Сейфульмулюк

Рождение ребёнка
1838

Сын: Чурагулов Асфандияр

Отец ребёнка: Чурагулов Сейфульмулюк

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шамсукамар

Отец ребёнка: Чурагулов Сейфульмулюк

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бибисафа

Отец ребёнка: Чурагулов Сейфульмулюк

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Хабибзейлана

Отец ребёнка: Чурагулов Сейфульмулюк

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.