Чурагулова Гульгешаль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Шамсубану
Отец ребёнка: Чурагулов Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
1838
Сын: Чурагулов Асфандияр
Отец ребёнка: Чурагулов Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шамсукамар
Отец ребёнка: Чурагулов Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Бибисафа
Отец ребёнка: Чурагулов Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Хабибзейлана
Отец ребёнка: Чурагулов Сейфульмулюк
Смерть
Неизвестно