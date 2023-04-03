Касимова (Коротич) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова (Коротич) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1889

Сын: Касимов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Касимов Михаил

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Полякова Людмила

Отец ребёнка: Касимов Михаил

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Чаплыгина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Касимов Михаил

Рождение ребёнка
1896

Сын: Касимов Сергей

Отец ребёнка: Касимов Михаил

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Краснова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Касимов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касимов Михаил

Место жительства
Неизвестно
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Неизвестно
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