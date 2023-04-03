Касимова (Коротич) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.07.1889
Сын: Касимов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Касимов Михаил
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Полякова Людмила
Отец ребёнка: Касимов Михаил
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Чаплыгина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Касимов Михаил
Рождение ребёнка
1896
Сын: Касимов Сергей
Отец ребёнка: Касимов Михаил
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Краснова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Касимов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касимов Михаил
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно