Полякова (Касимова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Касимова) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Касимов Михаил

Мать: Касимова Евдокия

Образование
1908
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Владикавказское епархиальное женское училище
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Неизвестно
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