Полякова (Касимова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Касимов Михаил
Мать: Касимова Евдокия
Образование
1908
Владикавказское епархиальное женское училище
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно