Краснова (Касимова) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Касимов Михаил
Мать: Касимова Евдокия
Рождение ребёнка
1923
Сын: Краснов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Краснов Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Краснов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснов Николай
Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно