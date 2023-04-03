Краснова (Касимова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснова (Касимова) Екатерина Михайловна

Краснова (Касимова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Касимов Михаил

Мать: Касимова Евдокия

Рождение ребёнка
1923

Сын: Краснов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Краснов Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Краснов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Николай

Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close