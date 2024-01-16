Ганенко Гаврил Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Ганенко Арсентий Матвеевич
Мать: Ганенко ?
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Наталья Гаври (И) Ловна
Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Екатерина Гаври (И) Ловна
Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ганна Гавриловна
Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Федора Гаври (И) Ловна
Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ганенко Дмитрий Гаври (И) Лович
Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Матрёна (Матрона) Гаври (И) Ловна
Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Ганенко Михаил Гаври (И) Лович
Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ульяна Гаври (И) Иловна
Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
13.01.1923
Сын: Ганенко Василий Гаври (И) Лович
Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1934