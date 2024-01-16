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Ганенко Гаврил Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ганенко Арсентий Матвеевич

Мать: Ганенко ?

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Наталья Гаври (И) Ловна

Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Екатерина Гаври (И) Ловна

Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ганна Гавриловна

Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Федора Гаври (И) Ловна

Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ганенко Дмитрий Гаври (И) Лович

Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Матрёна (Матрона) Гаври (И) Ловна

Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Ганенко Михаил Гаври (И) Лович

Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ульяна Гаври (И) Иловна

Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
13.01.1923

Сын: Ганенко Василий Гаври (И) Лович

Мать ребёнка: Ганенко Анастасия Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганенко Анастасия Емельяновна

Смерть
1934
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