Ганенко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаненко ?

Ганенко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Ганенко Гаврил Арсентьевич

Отец ребёнка: Ганенко Арсентий Матвеевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ганенко Павел Арсентьевич

Отец ребёнка: Ганенко Арсентий Матвеевич

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ганенко Владимир Арсентьевич

Отец ребёнка: Ганенко Арсентий Матвеевич

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ганенко Александр Арсентьевич

Отец ребёнка: Ганенко Арсентий Матвеевич

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганенко Арсентий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close