Ганенко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ганенко Гаврил Арсентьевич
Отец ребёнка: Ганенко Арсентий Матвеевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ганенко Павел Арсентьевич
Отец ребёнка: Ганенко Арсентий Матвеевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ганенко Владимир Арсентьевич
Отец ребёнка: Ганенко Арсентий Матвеевич
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ганенко Александр Арсентьевич
Отец ребёнка: Ганенко Арсентий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно